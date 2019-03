 Arbeiten 4.0: So funktioniert das Home-Office

Das sind selbstverständlich nur diejenigen, bei denen es arbeitstechnisch Sinn ergibt. Die Arbeit am Fließband kann nur schlecht von zu Hause aus geleistet werden. Und da stellt sich beim Recht auf Home-Office die Frage der Abgrenzung und des Gleichbehandlungsgrundsatzes. Wer darf und wer darf nicht?



Von daher sollte das Parlament den Rahmen schaffen, den Betriebs- und Tarifparteien ausfüllen. Denn Lösungen sind immer dann am besten, wenn beide Seiten vertrauensvoll zueinander finden – so wie es das Betriebsverfassungsgesetz vorschreibt.



Wir sollten die Betriebsräte stärken. In manchen Betrieben scheitert es schon an dessen Gründung. Den Arbeitgebern ins Stammbuch geschrieben: Wer nicht mit Gesetzen zugepflastert werden will, der braucht aktive Betriebsräte und eine starke Tarifautonomie. Beides nimmt ab. Infolgedessen wollen wir die Gründung eines Betriebsrates erleichtern und die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen stärken. Nur mit Mehrheit in den zuständigen Ausschuss sollte ein entsprechender Antrag abgelehnt werden können. Und auch die Vorteile der Technik müssen wir nutzen. Dazu gehört auch die Möglichkeit einen Betriebsrat online zu wählen.