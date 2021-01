Im Produzierenden Gewerbe (ohne Bau) sank die Erwerbstätigenzahl um 191.000 auf rund 8,2 Millionen. Vom Baugewerbe kamen mit einem Anstieg um 17.000 auf rund 2,6 Millionen noch positive Impulse. In der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei waren 22.000 Personen weniger erwerbstätig als 2019.



Betroffen sind außerdem vor allem Frauen: In Deutschland stieg die Arbeitslosigkeit unter Frauen zwischen Februar und Mai um 19 Prozent, bei den Männern nur um 14 Prozent. Die Vermutung, der Konjunkturcrash könne Frauen stärker treffen als Männer, gab es schon zu Beginn der Coronakrise: Hausarbeit und Kinderbetreuung würden vor allem an ihnen hängenbleiben, der Rückzug aus dem Arbeitsmarkt wäre die Folge. Ein paar Monate später zeigt sich in mehreren aktuellen Untersuchungen, dass es tatsächlich so gekommen ist – und wahrscheinlich sogar noch viel schlimmer.