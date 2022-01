Außenpolitik Djir-Sarai fordert selbstbewusstes Auftreten gegenüber Autokraten

Die Sicht der deutschen Politik auf China sei in den letzten Jahrzehnten „sehr naiv gewesen“, sagte Djir-Sarai. „Lange Zeit hat man geglaubt, durch die wirtschaftliche Dynamik und Entwicklung und den Wohlstand wird China irgendwann selbst auf die Idee kommen, auch andere Dinge zu modernisieren, wie beispielsweise Bürgerrechte und Menschenrechte“, sagte er. „Es gab die Vorstellung, dass China irgendwann auch demokratisch wird, weil das ja in der Natur der Sache liegt. Das war ein großer Fehler. Die Kommunistische Partei in China denkt nicht mal im Traum dran, so zu werden wie wir.“