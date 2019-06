Autoindustrie in Baden-Württemberg „Jeder zweite Arbeitsplatz ist gefährdet“

Die IG Metall fordert milliardenschwere Fonds, die Zulieferer für den Umstieg auf das E-Auto oder bei Schieflagen mit Kapital versorgen sollen. Was halten Sie davon?

Das sehe ich kritisch. Es gibt ja schon Instrumente, die helfen, wie sich nach der Wirtschaftskrise 2008/2009 gezeigt hat. Zum Beispiel mit Bürgschaften. Klar ist, dass sich die Konjunktur für die Zulieferer eintrübt. Doch wer jetzt schon über Rettungsfonds für Zulieferer redet, verschlimmert die Lage eher. Besser als ein Fonds wären Entlastungen in Form von Steuererleichterungen. Die Unternehmen sollten Investitionen in Zukunftstechnologien steuerlich absetzen können. So können sich die Unternehmen aus eigener Kraft erneuern.