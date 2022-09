Balzli direkt: Auf der Titanic gibt’s für alle Freichampagner

Ja, ist denn schon wieder Bundestags-Wahlkampf? Nein, ist es nicht. Und genau hier liegt das Problem. Deutschland schlittert in eine der größten Wirtschaftskrisen der Nachkriegsgeschichte, und die Regierung verteilt meist wirkungslose Aufmerksamkeiten für ihre Klientel. Die 95 Milliarden Euro schwere Entlastungsorgie funktioniert über weite Strecken wie das klassische Wahlgeschenk – Verschwendung per Gießkannenprinzip. Unter der Einfrierung des CO2-Preises und der Anfettung der Pendlerpauschale leidet zusätzlich das Klima – begründet mit eigennützigen Warnungen vor dem Volksaufstand. Kleine Mittelständler und Handwerker gehen dabei übrigens leer aus. Auch das ähnelt der Wahlkampfsituation, in der Maßnahmen für Unternehmer als unpopulär gelten.



Die Ampelstrategen versuchen sich im großen Stil Wählerstimmen zu erkaufen, statt Sicherheit für die wirklich Bedürftigen zu schaffen und die Energieversorgung auf den Worst Case vorzubereiten. Das wäre ungefähr so, als hätte die Reederei der Titanic für die Kundenbindung jedem Passagier einen Champagner geschenkt und sich dafür noch mehr Rettungsboote gespart. Wer an die Unsinkbarkeit glaubt, macht das so. Oder in den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck: „Es ist weiterhin sehr unwahrscheinlich, dass es zu Krisensituationen und Extremszenarien kommen wird.“