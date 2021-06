Die Agentur für Sprüngcheninnovation ist nur ein Problem von vielen, das CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet richtig erkannt hat. Doch wie das so ist, wenn man es jeder und jedem recht machen will: In seinem Wahlprogramm wirkt auch das Kapitel 7 „Neuer Mut zur Innovation“ wie ein eilig zusammengeschustertes Sammelsurium von Maßnahmen ohne Priorisierung oder Zeitplan. Neuer Mut zur Fokussierung wäre da wohl zielführender gewesen. Weniger Hebel, dafür mit mehr Wums. Wer wie Laschet ohne Steuererhöhungen operieren will, braucht Wachstum. Und das liefert nur ein hochinnovativer Standort. Der hat nicht noch mal 16 Jahre Zeit.



