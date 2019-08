Vielleicht wird Markus Söder ja schnell seekrank. Anders lässt es sich nicht erklären, warum er an Bord fehlen wird, wenn Greta Thunberg demnächst emissionsfrei in die USA segelt. Denn der Ministerpräsident Bayerns lässt keine Klimaschutzparty aus. Von der Europawahl traumatisiert, zettelt Söder ein Wettrüsten an. Er möchte plötzlich grüner als die Grünen sein. Sogar im Grundgesetz will Söder den Klimaschutz als verpflichtende Staatsaufgabe verankern, obwohl das seine eigene Partei noch vor einem Jahr strikt ablehnte.