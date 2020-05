Balzli direkt: Warum nicht Massage- oder Biergutscheine?

Söders Touristenbespaßung ist der Typus Konjunkturmaßnahme, vor dem sich gerade alle Ökonomen fürchten: teure Strohfeuer für Interessengruppen. Genau davon träumen aber Deutschlands Lobbyisten, die scharenweise die Exekutive belagern, um eine Bazooka für ihre Klientel zu beschaffen – ganz so, als gäbe es Geld im Überfluss für alles und jeden. Die Schuldenbremse liegt auf Eis, die nächste Bundestagswahl nicht. Die Flut der Wahlgeschenke von SPD und CDU gehört schon in normalen Zeiten zu den Systemfehlern einer Demokratie, in Coronazeiten erst recht.