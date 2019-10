Es ist die Liste aller Listen. Sie lässt tief in die Seele der Deutschen blicken. Sie zeigt zum Beispiel in Echtzeit, für welche Menschen sich ein Volk interessiert. Am Sonntag 27. Oktober lag etwa Björn Höcke zeitweise im Neugier-Ranking auf Platz 4. Der Mann, der laut Gerichtsbeschluss als Faschist bezeichnet werden darf, hatte da mit seiner AfD bei den Thüringer Landtagswahlen 23,4 Prozent der Stimmen geholt. Schauspieler Frederick Lau und sein drittes Kind folgten auf Platz 8, die Tötung von IS-Pate al-Baghdadi schaffte es auf Platz 9.