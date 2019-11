Bankenunion: Frankreich stellt sich hinter Scholz-Vorschlag zur Bankenunion

Scholz will unter anderem, dass Staatsanleihen in Bank-Bilanzen nach ihren Risiken bewertet werden. Er hat dafür in Aussicht gestellt, bei der Einlagensicherung kompromissbereit zu sein - obwohl hier Sparkassen und Volksbanken traditionell bremsen. Sie fürchten, dass ihre eigenen Sicherungssysteme für Sparer im Notfall für Probleme in anderen Ländern eingesetzt werden könnten.