Besuch in Israel Merkel: „Deutschland muss Antisemitismus entgegentreten“

JerusalemBundeskanzlerin Angela Merkel hat die „immerwährende Verantwortung“ Deutschlands für die Verbrechen der Shoah betont. Bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sagte Merkel am Donnerstag, bereits in der Pogromnacht des 9. November 1938 sei den jüdischen Menschen in Deutschland Hass und Gewalt in ungeahntem Ausmaß entgegengeschlagen.