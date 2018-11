Betrugsskandal Schaden durch Steuertricks mit „Phantom-Aktien“ nicht klar

BerlinDie Vorwürfe von Steuertricksereien mit sogenannten „Phantom-Aktien“ werden in den nächsten Woche den Finanzausschuss des Bundestages beschäftigen, der dazu auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz hören will. Eine Zusagen von Scholz zur Teilnahme an der Ausschussitzung am 12. Dezember liege vor, sagte der Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick am Freitag.