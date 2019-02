 Brandenburger Ex-Innenminister: CDU-Politiker Jörg Schönbohm gestorben

Schönbohm, aufgewachsen in Klein-Machnow (Brandenburg), machte Karriere bei der Bundeswehr. Nach der Wiedervereinigung war er für die Auflösung der Nationalen Volksarmee (NVA) der früheren DDR und die Integration der NVA-Soldaten in die Bundeswehr zuständig. Damals war er Oberbefehlshaber des Bundeswehrkommandos Ost in Strausberg.