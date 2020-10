Brief an Fraktionschef Unions-Wirtschaftsflügel warnt vor „Belastungsorgie“ für Firmen

In der Unions-Bundestagsfraktion regt sich zunehmend Protest gegen den Kurs der schwarz-roten Koalition. In einem Brief an Fraktionschef Ralph Brinkhaus fordert der einflussreiche Parlamentskreis Mittelstand (PKM) angesichts der angespannten Lage vieler Firmen ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft. In dem Schreiben wird auch mit Blick auf den Koalitionspartner SPD vor einer „Belastungs- und Bevormundungsorgie“ gewarnt. Unterzeichnet ist das Schreiben von 72 PKM-Mitgliedern.