Bürgergeld Was fehlt? „Eine deutlichere Verbesserung der Arbeitsanreize“

Maximilian Blömer vom Münchner Ifo-Institut nennt diese Regelung auch einen „Designfehler im System“: Gerade Beschäftigte im niedrigen Einkommensbereich reagierten stark auf Arbeitsanreize, argumentiert er. Das bestätigt auch Oliver Stettes vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Menschen, die Hartz IV beziehen, würden so in kleinsten Teilzeitbeschäftigungen verharren, kritisiert er: „Es gibt für sie keine Anreize, ihre Arbeitszeit auszudehnen.“



Noch. Denn kleine Änderungen sieht die Bürgergeldreform in der nun blockierten Fassung durchaus vor. So würde eine weitere Stufe eingefügt: Von Januar an dürften von einem Verdienst zwischen 520 und 1000 Euro dann 30 Prozent (statt bisher 20 Prozent) behalten werden. 520 Euro ist auch die neue monatliche Grenze für Minijobs. Die Neuregelung soll ein Anreiz für Menschen sein, künftig mehr als auf Minijobniveau zu arbeiten – also eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen und beispielsweise Rentenansprüche zu erwerben.