Bundesfinanzminister 2019 kann das Jahr von Olaf Scholz werden

Im Fall von Bundesfinanzminister Scholz könnte man dabei den Eindruck bekommen, dass er sich regelrecht nach der Herausforderung einer Krise (jenseits der SPD) sehnt. Einer Krise, in der er als Bundesfinanzminister allen zeigen kann, was in ihm an Tatkraft und eigenen Ideen steckt. Denn bisher kann Scholz nicht mehr vorweisen als Kontinuität gegenüber seinem Vorgänger Wolfgang Schäuble von der CDU, der zuletzt viermal hintereinander einen Bundeshaushalt ohne Nettoneuverschuldung verantwortete. Ein Etat mit einem Überschuss sorgt heute weder für Aufsehen noch für Applaus, auch wenn der Überschuss im abgelaufenen Jahr 2018 stattliche elf Milliarden Euro erreicht hat, wie Scholz‘ Haushaltsstaatssekretär Werner Gatzer am Freitag mitteilte.