Bundesfinanzministerium Lindner richtet „Arbeitsstab Gaspreisbremse“ ein

Bei der Debatte um die Gaskosten hat die FDP derweil im Bundestag eine alternative Finanzierung eines Gaspreisdeckels aus dem Bundeshaushalt abgelehnt. „Eine Finanzierung über den Bundeshaushalt würde bedeuten, dass auch diejenigen für die hohen Gaspreise bezahlen, die in eine Wärmepumpe oder Pelletheizung investiert haben. Das ist mit der FDP nicht zu machen“, sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler der „Rheinischen Post“ (Donnerstag).



„Durch die Verstaatlichung von Uniper ändert sich grundsätzlich nichts am Finanzierungsbedarf, für den die Gasumlage eingeführt wurde“, sagte Köhler weiter. „Die FDP-Fraktion ist jedoch offen für andere Vorschläge, solange die Kosten nicht auf die Steuerzahler abgewälzt werden.“ Wichtig sei, dass die Menschen bald Klarheit haben, was auf sie zukomme.