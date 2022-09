Bundeshaushalt Lindners Etat für 2023: Meisterwerk oder Schuldenstück?

Die wichtigste Phase im Jahreszyklus der parlamentarischen Demokratie hat in dieser Woche begonnen. Mit der Einbringung ihres Haushaltsentwurfs für das Jahr 2023 gibt die Ampelregierung ihre haushalterische Verantwortung an den Bundestag ab, der das 445 Milliarden Euro schwere Paket in den nächsten zweieinhalb Monaten intensiv zerpflücken und wieder zusammenfügen wird. Es sei ein „beachtliches Paket“, sagte der parlamentarische Staatssekretär Florian Toncar (FDP) zum Auftakt am gestrigen Dienstag. Er musste Finanzminister Christian Lindner (FDP) vertreten, der wegen eines Trauerfalls im Familienkreis erst am Donnerstag in die Haushaltsdebatte eingreifen kann.