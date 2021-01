Bundespolizei CSU fordert Extra-Zulage für Bundespolizisten mit Sondereinsätzen

Eigentlich trifft sich die CSU-Landesgruppe immer zum Jahresauftakt zu ihrer Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon unweit des Chiemsees. Wegen der Corona-Pandemie findet die Klausur aber ausgerechnet zum Start ins Superwahljahr 2021 unter strengen Hygiene-Bedingungen in Berlin am Alexanderplatz statt. Viele der geladenen Gäste werden wegen der Krise nur per Video zugeschaltet, darunter auch am Donnerstag Kanzlerin Angela Merkel (CDU).