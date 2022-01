Bundespräsidenten-Wahl Linke stellt Gerhard Trabert als eigenen Kandidaten auf

Die Linke will den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als Kandidaten in die Wahl des Bundespräsidenten schicken. Das bestätigte ein Parteisprecher am Sonntagabend. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet, die sich auf Partei- und Fraktionsspitze sowie Trabert selbst berief. Trabert soll gegen Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier antreten – dieser kann mit einer breiten Mehrheit für seine Wiederwahl rechnen, da ihn sowohl die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP als auch CDU und CSU unterstützen.