Bundeswehr Zwölf Soldaten bei Unfall mit Schützenpanzer Puma verletzt

Grundsteuererklärung Geben Immobilieneigentümer zu hohe Bodenrichtwerte an?

In den Marktberichten von Gutachterausschüssen finden sich oft Zu- und Abschläge auf den Bodenrichtwert, je nach Gebäudetyp. Kann man die in der Grundsteuererklärung übernehmen und so Steuern sparen? Eine Spurensuche.