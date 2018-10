CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer stellt Doppelpass für Türken infrage

„Er nimmt sie in Geiselhaft für seine eigene Politik in der Türkei, er treibt sie in Loyalitätskonflikte, er trennt sie von diesem Gemeinwesen. Und das dürfen wir nicht zulassen“, sagte die CDU-Politikerin am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Wenn es keine Übereinstimmung mit Ankara und kein Entgegenkommen der türkischen Regierung gebe, müsse das Thema Doppelpass besonders für Türkischstämmige wieder auf die Tagesordnung kommen.