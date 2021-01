CDU-Vorsitz Spitze der Frauen Union hält Laschet für den besten Kandidaten

Im Rennen um den CDU-Vorsitz hat es in der Spitze der Frauen Union bei einem Stimmungsbild einen knappen Vorsprung für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet vor dem Außenpolitiker Norbert Röttgen gegeben. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin von mehreren Teilnehmerinnen gab es am Donnerstagabend bei einer rund vierstündigen Schaltkonferenz des Bundesvorstands der Frauen Union 12 Wortmeldungen für Laschet und 10 für Röttgen.