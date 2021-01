Bundestagswahl: Söder spricht sich für Kür des Kanzlerkandidaten im März aus

CSU-Chef Markus Söder hat Gespräche in der Union über die Kanzlerkandidatur nach den Landtagswahlen im März angekündigt. „Zunächst wird über den CDU-Vorsitz entschieden. Dann muss sich die CDU sortieren und für die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März erfolgreich aufstellen“, sagte der bayerische Ministerpräsident der „Bild am Sonntag“ einem Vorabbericht zufolge.