Christian Lindner: FDP und Ciudadanos vereinbaren Zusammenarbeit gegen Populismus in Europa

BerlinDie FDP und die spanische Partei Ciudadanos haben am Montag eine Zusammenarbeit vereinbart. „Als weltoffene und wirtschaftlich vernünftige Kräfte wollen wir gemeinsam gegen Links- und Rechtspopulismus in Europa arbeiten“, teilten die Vorsitzenden Christian Lindner (FDP) und Albert Rivera (Ciudadanos) am Rande eines Austausches zwischen Abgeordneten beider Fraktionen in Madrid mit.