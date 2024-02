CO2-Pläne Wer bringt den Müll runter? Robert Habeck hat jetzt eine Antwort

Das Einfangen von CO2 am Fabrikschlot und dann der Transport bis unter den Meeresboden ist kostspielig und aufwändig. Das würde genauso gelten fürs Verpressen des Gases in früheren Gas- oder Ölvorkommen tief unter der Erde, das zunächst verboten bleibt. Fachleute sagen, der Markt fürs abgeschiedene CO2 werde einmal so wichtig wie der für Erdöl war. Dafür braucht es aber neue Infrastruktur und Handelswege. Wer CO2 loswerden will, muss zahlen, wer die Senken bereitstellt, bekommt Geld.