Klimaschutz Endlager auf hoher See: Robert Habeck will CO2 unterirdisch speichern

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) in bestimmten Branchen wie der Zement- oder Kalkindustrie abscheiden und dann speichern. Dies solle auf hoher See geschehen, Meeresschutzgebiete allerdings ausgeschlossen werden, sagte der Grünen-Politiker am Montag in Berlin. „Die Technik ist sicher.“ Die damit einhergehenden Risiken seien beherrschbar. An Land soll die Speicherung weiter untersagt bleiben.