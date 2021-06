Corona-Impfstoff Die absurde Sputnik-Show des Markus Söder

R-Pharm will in den Aufbau der Impfstoffe-Produktion in Illertissen nach eigenen Angaben mehr als 30 Millionen Euro investieren. Zusätzlich zu den derzeit rund 350 Arbeitsplätzen sollen 30 bis 80 neue Stellen geschaffen werden. Ob und in welchem Umfang dafür öffentliche Fördermittel abgerufen werden können, hängt nach Einschätzung des Unternehmens von der Produktion von Sputnik V ab. Die reine Lohnherstellung für andere Unternehmen sei nicht förderwürdig. Die Opposition im bayrischen Landtag verlangt nun Aufklärung.



Mehr zum Thema: Die Antwort scheint für viele klar: Den mRNA-Vakzinen steht eine große Zukunft bevor. Doch was unterscheidet sie eigentlich von Vektor-Impfstoffen? Und was passiert dabei im Körper?