Corona-Pandemie: Länderchefs fordern Aufgabe der Impfreihenfolge bei Astra-Zeneca-Impfstoff

Der dortige Ministerpräsident Kretschmann signalisierte, dass eine Lockerung beim Datenschutz in Corona-Zeiten hilfreich wäre. „Es kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, dass wir uns in einer Pandemie so einmauern beim Thema Datenschutz, dass wir lieber massiv in andere Grundrechte und die Lebensverhältnisse der Bürger eingreifen und das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung völlig unangetastet lassen.“ Aufgrund des Datenschutzes sei etwa die Corona-Warn-App „nur eine Krücke“. In Krisen-Zeiten müsse es möglich sein, ein „schnelles, schlagkräftiges, umfassendes Steuerungsinstrument“ zu entwickeln und „dafür auch mal an den Datenschutz zu gehen“.