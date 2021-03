Coronakrise in Deutschland Die ethisch verquaste Impfkampagne

Ausgangspunkt ist das derzeitige Fehlen von Impfstoff, das erst im zweiten Quartal enden soll. Woran liegt es? Bis heute argumentiert die Kanzlerin, dass bei der Beschaffung nichts anderes als eine europäische Lösung in Frage kam – sonst hätte es ein unfaires Rennen von europäischen Nationalstaaten nach Impfstoff gegeben. Also: ein drohendes innereuropäisches Verteilungsproblem – davor hatte die deutsche Ratspräsidentschaft Angst. Die banale Lösung, dann eben mehr – und zu einem höheren Preis – zu bestellen, wurde verworfen, weil dann weltweit andere das Nachsehen gehabt hätten. Es drohte also ein globales Verteilungsproblem, wenngleich dies durch eine möglichst frühe Weitergabe nicht genutzten Impfstoffs an ärmere Drittländer wenigstens hätte entschärft werden können – so hat es übrigens US-Präsident Joe Biden für sein Land angekündigt. Überall also: Priorität der Verteilung über die Versorgung. Das Ergebnis: ein veritabler Skandal – im Vergleich zumindest zu den Vereinigten Staaten und Großbritannien, dessen selbstbewusster Premier Boris Johnson seinem Volk die erste große Siegestrophäe nach dem Brexit präsentieren konnte.