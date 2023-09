Debatte um die 4-Tage-Woche „Vernichter der deutschen Wirtschaft? Da kann ich nur schmunzeln“

…also Menschen ohne Arbeit, die kurzfristig nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar sind oder nicht nach Arbeit suchen, sich aber trotzdem eine wünschen…

Auch diese Menschen werden nicht angepackt. Dazu gehören viele, die nicht in Vollzeit arbeiten, sich aber Teilzeit nicht leisten können. Die Arbeitsreduzierung bietet eine Chance, diese Menschen für die Stahlbranche zu gewinnen. Außerdem braucht es in einem Arbeitnehmermarkt attraktive Arbeitszeitmodelle, attraktive Gehälter und attraktive Arbeitsbedingungen, um als Branche gefragt zu bleiben. Von der Vier-Tage-Woche kann die Stahlbranche profitieren, was letztlich zu einer Win-win-Situation führen kann.



Ist die Stahlbranche denn so unattraktiv? Es gibt doch schon jetzt gute Löhne, die 35-Stunden-Woche, lukrative Zuschläge…

Man hat die „alte Industrie“ in den vergangenen Jahren schlechtgeredet. Deshalb braucht es positive, industrielle Kampagnen, um die Industriearbeit wieder interessant zu machen. Und ich schäme mich nicht dafür, dass wir gute Arbeitsbedingungen haben.