Vier-Tage-Woche „Da fehlt mir der Sinn für die Realität“

WirtschaftsWoche: Herr Zander, die IG Metall möchte die Arbeitszeit für ihre Beschäftigten auf 32 Stunden drücken – bei vollem Lohnausgleich. Laut Tarifkommission wäre das der Einstieg in die Vier-Tage-Woche und auch in anderen Bereichen wünschenswert. Was halten Sie davon?

Guido Zander: Dass die Vier-Tage-Woche in einzelnen Unternehmen gelingen kann, will ich gar nicht bestreiten. Aber im Mehrschichtbetrieb ist es entgegen allem, was so kolportiert wird, nicht automatisch möglich, die Produktivität derart zu heben, dass die Reduzierung der Arbeitszeit ausgeglichen werden kann. Eine Maschine läuft nicht automatisch schneller, nur weil jemand nur noch vier Tage die Woche arbeitet und deshalb vielleicht motivierter ist.