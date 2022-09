Defizite in der Digitalisierung Krisenmodus statt KI: Warum die Wirtschaft bei der Zukunftstechnologie zaudert

Auch die Bitkom-Studie zeigt, dass die Unternehmen KI bisher eher nicht für bahnbrechende Innovationen nutzen. Vielmehr wird die Technologie vor allem im Marketing (81 Prozent) verwendet und zur Kundenbindung (61 Prozent). Rund die Hälfte der Firmen setzt KI in der Produktion ein (54 Prozent), im Einkauf (54 Prozent) und in der Buchhaltung (50 Prozent). Eher selten unterstütze KI die Strategieerstellung (38 Prozent), die interne IT und Logistik (je 35 Prozent) sowie die Personalabteilung (23 Prozent) und die Vorhaben in Forschung und Entwicklung (15 Prozent). Praktisch kein Unternehmen verwendet KI laut Bitkom in der Rechts- und Steuerabteilung.