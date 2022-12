Der Arbeitsmarkt 2023 „Arbeitslose sind nicht auf Knopfdruck aktivierbar“

Erhöht das von der Ampelkoalition beschlossene Bürgergeld die Jobchancen dieser Problemgruppe – oder fördert es eher Unselbständigkeit und Arbeitsverweigerung, wie Kritiker befürchten?

Ich halte das Bürgergeld im Großen und Ganzen für richtig. Der Begriff Hartz IV hatte eine stark negative Konnotation, er führte zu einer Stigmatisierung. Die Reform stellt das System nicht auf den Kopf, sondern versucht, einen vertrauensvolleren und effizienteren Umgang in den Jobcentern zu ermöglichen.



Lesen Sie auch: Das macht den Arbeitsmarkt in Neuseeland besser



Und was ist mit denen, die nicht arbeiten wollen?

Wir dürfen das Fordern nicht vergessen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2019 mussten zu Recht die Sanktionen in der Grundsicherung reduziert werden, aber eine Abschaffung der Sanktionen halte ich für falsch. Die Jobcenter müssen weiterhin Sanktionsmöglichkeiten haben – und das ist in den jetzt beschlossenen Regelungen auch gewährleistet. Eine Verengung auf Sanktionen wäre jedoch falsch, denn man darf man nicht vergessen, dass viele Menschen in der Grundsicherung nicht ohne weiteres in Jobs vermittelt werden können. Rund zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen haben keinen Berufsabschluss. Viele haben gesundheitliche Probleme oder können sich in den Strukturen des Arbeitsalltags einfach nicht mehr zurechtfinden. Da helfen keine Sanktionen, sondern hier ist mehr Unterstützung gefragt, um eine nachhaltige Beschäftigung erst zu ermöglichen.