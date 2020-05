Deutsche Bahn Grüne fordern von der Bahn weniger Engagement im Ausland

Der Grünen-Haushaltspolitiker fordert eine Bahnreform, sie sei „dringend notwendig“. Ginge es nach ihm, würde das Auslandsgeschäft zurückgefahren. Verkehrsminister Andreas Scheuer müsse dafür sorgen, „dass sich die Bahn auf ihr Kerngeschäft konzentriert“. Das habe auch der Bundesrechnungshof vielfach angemahnt. „Nach einem Jahrzehnt ohne restriktive Kontrolle des Auslandsgeschäfts hat die Bahn hunderte Beteiligungen an Unternehmen in der ganzen Welt und zahlreiche Auslandstöchter“, so Kindler. Ein Bus auf Malta oder Bahnen in Dubai machten jedoch in Deutschland keinen Zug pünktlicher.



Mehr zum Thema

In unserem Wirtschaftssystem werden Schulden nicht mehr getilgt, sondern mit neuen Schulden ins Unendliche verlängert. Wie lange kann das gutgehen? Ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte liefert Antworten.