Die Zukunft der Städte „Ohne industrielles Rückgrat können Großstädte nicht erfolgreich sein“

Und was bedeutet das konkret? Etwa eine Aufwertung der Provinz?

Wenn Arbeitskräfte prinzipiell von überall aus arbeiten können, hat das meiner Ansicht nach zwei Effekte. Innerstädtisch könnten vermehrt neue kleinräumige Quartiere entstehen, wo Arbeit und Leben zusammenrücken. Wo die Leute zwar zu Hause arbeiten, sich aber bei Bedarf mal eben zum Meeting im Café verabreden. Das Modell der Siemensstadt 2.0 geht ein bisschen in diese Richtung. Der zweite Effekt erhöht in der Tat die wirtschaftlichen Chancen der Provinz. Es wird dort künftig einfacher, so genannte Agglomerationsvorteile zu nutzen und eine dynamische Wirtschaftsentwicklung in Gang zu setzen. Denn durch die Digitalisierung sinkt die notwendige Größe von Clustern, um Agglomerationsvorteile zu generieren.