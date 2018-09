Diesel-Fahrverbote drohen Spitzentreffen zu Diesel-Nachrüstung ohne Durchbruch

Scheuer kündigte zugleich ein Angebot zur Hardware-Nachrüstung auch für Handwerker und Lieferdienste in betroffenen Städten an. Er forderte zudem die Kommunen auf, die Fördermöglichkeiten und Angebote des Bundes für Maßnahmen zur Luftverbesserung zu nutzen. Er appellierte auch an ausländische Autohersteller. Diese seien ebenfalls in der Pflicht. Scheuer sprach von dem gemeinsamen Willen für eine gute Lösung, um betroffenen und verunsicherten Bürgern eine Botschaft geben zu können. Innerhalb der Bundesregierung werde über „verschiedene Maßnahmen“ gesprochen.