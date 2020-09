Digitale Bildung Tablets oder Laptops allein digitalisieren keine Schule

Die Arbeit an geteilten Dokumenten und die Organisation im Team über sogenannte Kanban-Boards – also Tools zur Visualisierung der Arbeitsabläufe – gehört nun zum Unterrichtsalltag und ermöglicht auch in Zeiten von Abstandsregeln und festen Sitzplätzen Interaktion und wechselnde Gruppenarbeiten. Individuelle, kreative Lösungswege, Teamarbeit und ein höheres Maß an Selbstbestimmung zeichnen heute das digitale Lernen an unserer Schiller-Schule aus. Hinzukommt eine große Portion Enthusiasmus.