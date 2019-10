Digitalwährungen „Libra ist besser als Bitcoin“

Finden Sie es toll, wenn die Datenkrake Facebook bald auch noch weiß, wer was wann bei wem gekauft hat?

Das Facebook-Geschäftsmodell beruht auf Informationen, und bei Libra geht es natürlich auch um die Datensammlung von Finanztransaktionen. Das muss man nicht mögen. Andererseits fördert Libra gerade diese Transaktionen in Ländern mit unterentwickeltem Zahlungsverkehr - und könnte als Ausweichmedium in Staaten dienen, in denen die Bürger den Regierungen nicht trauen. Denken Sie nur an die Entwicklungsländer. Dort haben viele Menschen keinen Zugang zum Bankensystem. Viele verfügen über kein Bankkonto, weil es zu teuer ist oder die nächste Bank weit entfernt liegt. Die meisten Leute aber haben ein Smartphone. Wer in einem Nachbarland arbeitet, um seine Familie zu ernähren, könnte als Libra-Nutzer auf Knopfdruck und quasi umsonst Geld nach Hause schicken.