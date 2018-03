DIW-Studie: Was hinter der steigenden Zustimmung für die AfD steckt

Laut DIW lag das verfügbare durchschnittliche Haushaltseinkommen in ostdeutschen Wahlkreisen im Jahr 2014 bei 18.085 Euro, in westdeutschen Wahlkreisen war es mit 21.749 Euro um mehr als 20 Prozent höher. Ein westdeutscher Wahlkreis (Gelsenkirchen) weist zwar das niedrigste Durchschnittseinkommen in Deutschland auf, insgesamt fallen die ostdeutschen Wahlkreise aber weit hinter die westdeutschen zurück: In keinem ostdeutschen Wahlkreis reicht die Höhe der Haushaltseinkommen an den Durchschnitt in westdeutschen Wahlkreisen heran.