Ein Jahr Große Koalition Wirtschaft schimpft über magere GroKo-Bilanz

An diesem Donnerstag ist die große Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) genau ein Jahr im Amt. Das Regierungsbündnis hat einiges auf den Weg gebracht, etwa in der Sozial- und Familienpolitik. Es gibt aber auch in vielen Punkten Streit, etwa über die Grundrente oder den Solidaritätszuschlag. Der Politologe Oskar Niedermayer nannte die Bilanz „durchwachsen“. „Im Prinzip funktioniert die Regierung in vielen Bereichen“, konstatierte er in der „Rhein-Neckar-Zeitung“ (Mittwoch).