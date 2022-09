Energiekrise: Sachsen-Anhalt warnt vor Ausfällen in Chemieindustrie wegen Adblue-Mangel

Es gebe Warnungen, dass Chemieparks gerade im Osten schon in den kommenden Tagen wegen des Mangels an Produkten von SKW Piesteritz ihre Arbeit einschränken müssten, sagte der CDU-Politiker am Rande des Bundesparteitags in Hannover. Betroffen wären auch die Raffinerien in Schwedt und Leuna.