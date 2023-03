Energiewende Energieminister nehmen Wasserstoff und Industriestrom in den Blick

Die Konferenz begann am Mittwoch zunächst mit den Vorbesprechungen der Länder. Am Abend war ein Besuch des Chemiestandorts Leuna geplant, wo bereits auf grünen Wasserstoff gesetzt wird. Dort will Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem Bund in die Infrastruktur investieren. Eine Pipeline soll die Wasserstoffspeicher in Bad Lauchstädt mit Leuna und dem niedersächsischen Salzgitter verbinden. So könnte ein zentrales Drehkreuz für den Transport und die Speicherung von Wasserstoff in Europa entstehen.