Erneuerbare Energien Karliczek sieht in Wasserstoff einen Schlüssel für die Stahlbranche

Die zukünftige Stahlproduktion hängt für Bundesforschungsministerin Anja Karliczek stark von erneuerbaren Energien ab. „Der Schlüssel, um die Stahlbranche in Deutschland zu halten, ist der Einsatz von grünem Wasserstoff“, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld eines Besuchs beim Stahlkonzern Salzgitter. Bei einem Wasserstofftag in Niedersachsen will die Ministerin am Montag mit Experten aus Industrie und Wissenschaft die Perspektiven des Energieträgers diskutieren.