Essay Die neue soziale Frage stellt sich auf dem Mietmarkt

Wohnraum wird in weiten Teilen Deutschlands immer teurer. Das bekommen insbesondere die Menschen in Ballungsregionen zu spüren, also in und um Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und anderen Städten. Die Nachfrage nach Wohnraum hat dort deutlich zugenommen, das Angebot jedoch bei weitem nicht so stark. Die Politik reagiert durchaus auf diese Herausforderung. Seit 2018 gibt es das sogenannte Baukindergeld; aber auch schon länger wird der Immobilienerwerb gefördert, zum Beispiel mit einer Wohnungsbauprämie oder zinsgünstigen KfW-Krediten. In letzter Zeit sind Mieterinnen und Mieter stärker in den Blickpunkt geraten. Stichworte sind hier Mietpreisbremse, Mietendeckel bis hin zu Gedankenspielen wie Enteignungen. Die Politik will sich also handlungsfähig zeigen – dabei kurieren die letztgenannten Maßnahmen, seien sie schon in Kraft oder nur Wunschvorstellungen, lediglich an den Symptomen der Misere.