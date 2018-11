Europa SPD legt Europa-Eckpunkte vor

BerlinDie SPD-Spitze will mit einem Bekenntnis zu „mehr Europa“ in den Europawahlkampf ziehen und nationalistische Tendenzen bekämpfen. „Populisten, Rechte und neue Nationalisten stellen sich frontal gegen den europäischen Einigungsgedanken“, heißt es einem Eckpunktepapier, das in Präsidium und Vorstand am Montag debattiert wurde und das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.