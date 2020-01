Ex-Wirtschaftsführer Stihl: Merz hat Recht mit „Grottenschlecht“-Kritik an Bundesregierung

Merz hatte das Erscheinungsbild der Bundesregierung im Herbst als „grottenschlecht“ bezeichnet und dafür vor allem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verantwortlich gemacht. Stihl sagte dazu: „Er hat den Finger in die richtige Wunde gelegt.“ Es brauche beispielsweise eine Unternehmenssteuerreform, um Familienunternehmen wettbewerbsfähiger zu machen. „Frau Merkel hat in dieser Richtung nichts getan. Und deswegen ist es richtig, dass er das Wort „grottenschlecht“ benutzt hat.“ Wenn Merkel so weitermache, „dann muss sich die CDU warm anziehen bei der nächsten Bundestagswahl“.