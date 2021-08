Fachkräftemangel Warum Hochqualifizierte Deutschland den Rücken kehren

So weit, so unproblematisch also? Nicht ganz. Denn die Auswertungen des BiB zeigen auch: Menschen in Management-Tätigkeiten wandern in etwa so häufig aus Deutschland aus wie in die Bundesrepublik zurück. Auswanderer aus dem IT- und naturwissenschaftlichen Sektor bleiben dagegen häufiger im Ausland. Sie sind die eine Ausnahme, die die Forscher ausgemacht haben. „Eine Beschäftigung in dieser Branche senkt die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr deutlich“, schreibt Witte in einer Analyse.