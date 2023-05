Fall Graichen Habeck hält an seinem Staatssekretär fest

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hält trotz der Kritik an seiner Personalpolitik an Wirtschaftsstaatssekretär Patrick Graichen fest. „Minister Habeck hat sich in der vergangenen Woche ja klar dazu geäußert, und das gilt“, antwortete eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin auf die Frage, ob Graichen sicher sein könne, dass er seinen Posten behalten werde.