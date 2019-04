FDP-Generalsekretärin Wie tickt Linda Teuteberg wirtschaftspolitisch?

Die Frage zur nach unten korrigierten Konjunkturprognose ging dabei dann aber doch wieder an Lindner. Teuteberg schwieg, sie sang nicht den politischen Evergreen dieses Frühjahrs, überließ das Hohelied der Altmaier-Kritik ihrem Parteichef. Was die Frage aufwirft: Wie tickt die künftige Generalsekretärin der selbst ernannten „Partei der Marktwirtschaft“ eigentlich wirtschaftspolitisch?



Die knappe Antwort lautet: Teuteberg hat sich öffentlich bislang nicht groß zu ökonomischen Fragen geäußert, ihre Themen sind andere: Inneres, Recht, Migration. Der ehrliche Zusatz lautet: Und das ist auch völlig in Ordnung so.